Des supporters, les clubs de football en voient partout et surtout souvent. Sauf qu’à l’AC Milan, on a décidé de faire un cadeau très spécial à une supportrice tout aussi spéciale qu’âgée, en ce mercredi matin.

Ines, 100 ans, et fan de l’AC Milan depuis plus de 80 ans a reçu en cadeau un maillot de la formation lombarde floqué de son nom et ce dernier a été dédicacé pour tous les joueurs de Marco Giampaolo.

We're not crying, you are

Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years

"Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan"

Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale : 100 anni, 82 da rossonera pic.twitter.com/QHsZDB6NzO

— AC Milan (@acmilan) September 10, 2019