Arrivé à Arsenal l’été dernier en provenance de la Sampdoria, Lucas Torreira (23 ans) a réalisé une première saison solide avec la formation anglaise. En 50 rencontres avec les Gunners, il a notamment inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives. Il s’est surtout distingué par son impact physique et sa qualité de passe au cœur du jeu. Si le milieu de terrain uruguayen est un titulaire indiscutable et rien ne semble indiquer un départ si rapide, l’AC Milan ne l’entend pas de cette oreille.

Le Diavolo qui a notamment fait venir Marco Giampaolo sur son banc en provenance de la Sampdoria aimerait aussi attirer le natif de Fray Bentos d’après les informations de Sky Sport. Les Rossoneri seraient sur le point de formuler une offre. Celle-ci se composerait sous la forme d’un prêt de 5 millions d’euros pour deux saisons assorti d’une option d’achat de 28 millions d’euros.

