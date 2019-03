Plus la fin de saison approche et plus Ole Gunnar Solskjaer se rapproche d’une prolongation de contrat. Depuis son arrivée à Manchester United en remplacement de José Mourinho, le Norvégien a complètement changé le visage des Red Devils. Le club a redressé la situation en Premier League et a même sorti le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions.

Seulement prêté par le club de Molde, qui pourrait toucher 8 M€ d’indemnités de transfert dans l’histoire, Solskjaer s’apprête à négocier un nouveau contrat avec ses dirigeants. D’après le London Evening Standard, Jim Solbakken, l’agent du coach, va rencontrer Ed Woodward dans les deux semaines pour négocier. Il devrait y avoir du nouveau rapidement.