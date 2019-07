L’Ajax Amsterdam s’apprête à perdre Matthijs de Ligt (19 ans), en partance pour la Juventus Turin. Pour remplacer le défenseur central, les champions des Pays-Bas ont choisi de miser sur Edson Alvarez (21 ans), annonce De Telegraaf. Il est attendu incessamment sous peu pour passer sa visite médicale.

Cet axial vient de remporter la Gold Cup avec le Mexique. Egalement courtisé par l’AS Roma, des Wolverhampton Wanderers, du Crystal Palace, West Ham United et le Zenit Saint-Pétersbourg, l’international mexicain (28 sélections, 1 but) a choisi l’Ajax. L’América recevra un peu plus de 15 M€ pour ce transfert.

