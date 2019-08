Depuis des mois, le dossier Neymar Jr (27 ans) alimente la rubrique mercato. L’international brésilien veut quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone mais une offre concrète et satisfaisante tarde à arriver sur le bureau des dirigeants parisiens. Dans un entretien accordé à Sport Bild, Muricy Ramalho a évoqué la situation de son ancien joueur.

« Il négocie avec Barcelone et le Real Madrid, ce qui n’est pas facile. Et après son départ en vacances, il se rend à un spectacle musical. Je l’apprécie. C’est un joueur hors-norme, le meilleur joueur que je n’ai jamais eu. Mais il doit se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tout cela n’est pas bon pour sa carrière, constate son ancien entraîneur à Santos avec qui il a remporté la Copa Libertadores en 2011. Je ne sais pas si quelqu’un ose dire quelque chose ou non dans son entourage. Le moment est venu d’être calme, de faire une pause. Si Neymar veut rentrer à Barcelone, ce serait un défi pour lui. Après tout, son départ n’a pas très bien marché. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10