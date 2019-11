Un monument du RC Lens s’est éteint ce vendredi matin. Champion de France avec le RC Lens en 1998, Daniel Leclercq (70 ans) est décédé d’une embolie pulmonaire a annoncé la Voix du Nord. Joueur emblématique des Sang et Or et de Valenciennes dans les années 70/80, il s’était converti entraîneur après sa carrière professionnelle.

« Le druide » avait notamment marqué son époque sur les bancs nordistes en entraînant le club artésien (1997/99) avant de s’asseoir sur le banc du club voisin de Valenciennes (2003/05). Revenu au RCL en 2008 en qualité de directeur technique, il avait quitté ses fonctions en 2011 pour prendre en main les stages Raphaël Varane en Martinique. C’est sur la petite île des Caraïbes qu’il s’est éteint à la suite d’une longue maladie.