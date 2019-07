Régulièrement, le Paris Saint-Germain est sanctionné pour utilisation de fumigènes dans son stade, le Parc des Princes. Et Le Parisien nous apprend que les Rouge et Bleu sont les supporters les plus sanctionnés du Championnat de France, derrière l’AS Saint-Étienne. En effet, le club de la capitale a versé pas moins de 201 500 euros, pour les six « condamnations » de la commission de discipline de la LFP, rapporte le journal francilien.

En nombre de fumigènes utilisés, c’est Saint-Étienne qui domine ce classement avec 534 (torches, pots de fumée…), le PSG est deuxième avec 277 engins pyrotechniques utilisés. Enfin, Marseille complète ce podium (205).

