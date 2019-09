Avant la rencontre de ce soir entre Séville et le Real Madrid, l’Athletic est le nouveau leader de la Liga. Lors de cette 5e journée de championnat, le club basque a battu le voisin Alavés 2-0 au terme d’une rencontre maîtrisée.

Le vétéran Raul Garcia a ouvert le score sur penalty (38e). Iker Muniain a inscrit le second but de la rencontre en seconde période (72e). Les Leones ont un point d’avance sur Granada, le FC Séville, la Real et l’Atlético de Madrid. Les Babazorros sont eux 13es.

