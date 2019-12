Depuis plusieurs jours maintenant, Edinson Cavani (32 ans) est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l’Uruguayen a perdu sa place de titulaire au profit de Mauro Icardi, et pourrait donc plier bagage cet hiver. D’ailleurs, Miguel Ángel Gil Marín, le PDG des Colchoneros, a confirmé que son équipe était bien à la recherche d’un attaquant lors de ce mercato hivernal.

« Nous évaluons le marché, nous avons peu de marge parce que nous allouons environ 90% des revenus supplémentaires au personnel et avec ce scandale du fair-play Financier... À partir de là, nous allons analyser toutes les situations de marché qui peuvent nous donner un coup de main, car il faut tenir compte du fait que Diego Costa ne sera pas là avant la fin février et que nous parlons de 18 matches, explique le boss de l’Atlético par des propos relayés par Marca. Maintenant, nous n’avons plus qu’Álvaro Morata et bien que nous soyons très limités, nous aimerions nous qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions, passer le tour de qualification contre Liverpool et gagner la Super Coupe. »