Auteur d’une performance monstrueuse mardi dernier lors de la qualification des siens aux dépens de l’Atlético de Madrid (3-0), où il avait notamment inscrit un triplé, Cristiano Ronaldo pourrait être sanctionné pour sa célébration sur son troisième but. Peu après avoir transformé son penalty, qui qualifiait la Juve pour les quarts de C1, le Portugais avait montré ses parties génitales au public espagnol, en référence au geste de Diego Simeone au match aller.

Sauf que cette célébration obscène, qui avait coûté 20 000 € d’amende au Cholo, pourrait également avoir un coût pour le quintuple Ballon d’or. Comme le rapporte As, l’Atlético va déposer une plainte contre Ronaldo pour ce geste, et l’UEFA devrait selon toute vraisemblance lui infliger une sanction financière, et peut-être même sportive (si sa célébration est jugée comme une incitation à la violence), bien que cela soit difficilement envisageable.