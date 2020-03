Philippe Coutinho voit la fin de son aventure au Bayern Munich se dessiner doucement. En raison du confinement et de la suspension des championnats, elle pourrait même intervenir plus tôt. L’après est déjà en préparation du côté du Brésilien et de son entourage.

D’après les informations de Sport, le joueur de 27 ans est tout à fait à l’écoute d’un départ définitif de Catalogne ou d’un nouveau prêt mais il a une exigence. Le milieu de terrain souhaite choisir sa destination. Sa préférence reste toujours l’Angleterre mais il n’a pas fait d’un club son choix numéro un. Chelsea, Arsenal et Manchester City gardent un oeil sur lui, qui a évolué entre 2013 et 2018 à Liverpool.