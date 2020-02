L’été dernier, Gareth Bale semblait avoir un pied en Chine, et tout était bouclé pour que le Gallois poursuive sa carrière au Jiangsu Suning. Du côté de Madrid, on se félicitait déjà de s’être débarrassé du salaire colossal du Gallois notamment. Mais au tout dernier moment, l’opération est tombée à l’eau. Cosmin Olaroiu, l’entraîneur de la formation de Super League, en a dit un peu plus au média de Dubaï The National.

« C’était tout près de se faire, le club avait un accord avec son agent. On a aussi trouvé un accord avec le Real Madrid, et lors du dernier mois, je ne sais pas ce qui s’est passé. Ils ont perdu quelques amicaux et ils ont changé d’opinion. Au début ils ont dit qu’ils le libéreraient et qu’on aurait à payer son salaire, ensuite ils ont dit, d’un coup, qu’on devait payer un transfert. Et payer un transfert, en plus d’un salaire, ça ne rentrait pas dans notre budget, donc on s’est tourné vers d’autres pistes. Je sais que c’était fait à 90% mais du jour au lendemain tout a changé », a-t-il expliqué. Mais au vu des prestations du Gallois cette saison, il ne doit pas vraiment avoir beaucoup de regrets...