La route de l’Irlande du Nord, où sera disputé l’Euro U19 en juillet prochain, est longue et semée d’embûches. Car seules 8 équipes, dont le pays hôte, seront invitées à participer à la phase finale de la compétition. Les jeunes Bleus de Jean-Luc Vannuchi ont fait un premier pas vers la qualification en terminant deuxièmes de leur groupe lors du 1er tour disputé du 13 au 19 novembre à Koge, au Danemark. Premiers après deux rencontres, les Bleuets ont subie la défaite face aux Danois cet après-midi et chutent d’un rang. La faute à un but de l’attaquant de Midtjylland Gustav Isaksen (1-0).

La sélection nationale U19 termine derrière le pays hôte de ce mini-tournoi dans le groupe 8, à égalité de points mais avec une différence particulière négative. Avant ce revers, la France avait remporté deux succès face aux Iles-Féroé (5-0, Zagre, Truffert X2, Eneme Ella, Koindredi) et contre la Finlande (2-0, Begraoui X2). Rejointe par les Iles-Féroé dans les derniers instants de cette 3e journée, la Finlande termine 3e (4 points) et son adversaire en queue de peloton avec une unité. Invités au tour de qualification Élite prévu en mars 2020, les Bleuets seront reversés dans l’un des sept groupes de quatre constitués lors du tirage au sort prévu le 3 décembre, à 11h00, à Nyon (Suisse).