Fraîchement arrivé à Shanghai, Manchester City en a profité pour dévoiler sa troisième tenue pour la saison à venir. Après le lancement réussi des maillots domicile et extérieur plus tôt dans le mois de juillet, le troisième kit du club se distingue par un dégradé vif jaune et pêche qui ne laissera personne indifférent.

De quoi ravir, Pep Guardiola qui a donné son avis sur le maillot third des Citizen. « Le football est une source d’inspiration et de joie pour des millions de personnes dans le monde entier. Sur le terrain, notre objectif est de pratiquer un jeu attractif et offensif. Je suis heureux de constater que les designers PUMA se sont inspirés de notre identité de jeu pour notre nouveau troisième maillot. J’ai hâte de le voir porté par mes joueurs pour cette nouvelle saison. »

