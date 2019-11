Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, Sébastien Cibois, 21 ans, s’entraîne avec l’équipe B du Celta depuis quelques jours, rapporte le média espagnol El Desmarque. Alors qu’il s’entraînait seul depuis la résiliation de son contrat avec le club de la capitale, le gardien de but a été mis à l’essai suite à la blessure du titulaire de l’équipe réserve du club de Vigo.

Alvaro Fernandez, habituel portier du Celta B, actuel 16e de D3 espagnole, s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche à la mi-octobre, lors d’une rencontre face au Rayo Majadahonda, et sera éloigné des terrains pendant au moins six mois. La direction du Celta souhaite recruter un gardien de but pour compenser son absence. Le club galicien devrait prochainement communiqué sur ses intentions.