Cet été, le Paris Saint-Germain a vécu une véritable révolution au poste de gardien de but. En effet, la direction a décidé de tout changer avec les arrivées de Marcin Bulka, Sergio Rico et Keylor Navas. Des changements qui ont entraîné les départs d’Alphonse Areola prêté au Real Madrid et de Sébastien Cibois, troisième gardien jusqu’à alors. Et le portier de 21 ans est revenu sur son choix de quitter le club de la capitale après la suppression de l’équipe réserve.

« On avait un accord pour arrêter. Ils ne voulaient pas que je continue comme troisième gardien, et moi non plus. Je voulais jouer un peu plus haut. J’ai fait un an et demi en réserve (National 2) donc j’estimais que j’avais fait mon temps, juge l’ancien Parisien dans un entretien accordé à RMC Sport. La réserve a été supprimée d’ailleurs, mais même s’il y avait encore une équipe réserve au PSG, je ne serais pas resté. J’aurais pu être prêté, mais je n’ai pas eu cette opportunité. (...) Je ne voulais pas rester à Paris et ne faire que des entraînements. Sans compétition, c’est trop difficile. »

