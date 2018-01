L’excellent début de saison de Karl Toko Ekambi avec Angers n’est pas passé inaperçu. Auteur de neuf réalisations et deux passes décisives avec le SCO, l’international camerounais suscite les convoitises de nombreux clubs anglais. Le président angevin Saïd Chabane a évoqué le sujet ce vendredi lors des présentations officielles de Ludovic Butelle et Prince Oniangué.

« On doit se renforcer derrière mais il ne faut pas non plus que l’on s’affaiblise devant. Karl ne partira pas, j’ai refusé hier une offre de 14 millions d’euros, » a ainsi lâché Chabane. Ouest-France révèle également que Leicester était intéressé par le profil de l’attaquant du SCO.