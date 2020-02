Prêté à l’Inter lors de la saison 2017-2018, João Cancelo (25 ans) avait laissé de bons souvenirs en Lombardie. Son passage du côté de Manchester City est en revanche plus compliqué. Arrivé cet été, le latéral droit portugais pourrait d’ailleurs quitter rapidement la Perfide Albion. D’après les informations de The Sun, le club mancunien est disposé à le laisser partir.

Arrivé pour 71 millions d’euros lors d’un échange avec Danilo (qui a rapporté 40 millions d’euros à Manchester City) qui a pris le chemin de la Juventus, il a disputé 22 matches cette saison pour un but et une passe décisive. Un bilan assez moyen pour le natif de Barreiro. Manchester City ne serait pas fermé à un départ et l’Inter serait partant pour se l’offrir. Cependant, il faudra s’affranchir des 60 millions d’euros qu’attendent les Sky Blues. Une somme importante pour les Nerazzurri.