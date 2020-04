L’avenir de Lionel Messi (32 ans) au FC Barcelone n’a jamais semblé aussi flou. Formé à la Masia, l’international albiceleste est sous contrat avec son club de toujours jusqu’en juin 2021. Si son président, Josep Maria Bartomeu, a fait de sa prolongation une priorité dans les semaines à venir, les choses n’ont pas réellement avancé dernièrement. Cette situation alliée à la crise provoquée par le coronavirus peut donc donner quelques idées à d’autres écuries européennes pour La Pulga. A l’image de l’Inter Milan, qui n’écarte pas la possibilité de recruter le sextuple Ballon d’or cet été.

« Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes », a estimé Massimo Moratti, l’ancien président de l’Inter Milan (1995-2013) qui est aujourd’hui conseiller du président chinois Steven Zhang, dans des propos rapportés par Sport Media Set. Avant de poursuivre : « je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Ça ne l’était pas avant ce drame (le Covid-19, NDLR), alors maintenant... Messi est en fin de contrat et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir. Je ne sais pas à quel point la situation actuelle change cet objectif, mais maintenant les cartes sont redistribuées. Nous ne devons pas non plus être trop opportunistes et profiter de la situation, mais je pense qu’à ce stade, il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison ». De quoi inciter le Barça à prolonger au plus vite Lionel Messi.