Après avoir accueilli le buteur danois Kasper Dolberg l’été dernier, l’OGC Nice version INEOS compte bien s’offrir d’autres recrues clinquantes lors des prochains marchés. Les Aiglons se cherchent visiblement un gardien de but. Il faut dire que l’Argentin Walter Benitez (26 ans), en fin de contrat en juin, ne semble pas parti pour prolonger l’aventure sur la Côte d’Azur, et ce, malgré des prestations de qualité depuis plusieurs mois (92 titularisations en Ligue 1 dans sa carrière) et les compliments réguliers de son entraîneur Patrick Vieira.

Mais que ce dernier se rassure, si son actuel n° 1 se dirige vers un départ, sa direction vise une valeur sûre pour le remplacer. Selon les informations de France Football, une short-list a déjà été établie et on connaît l’identité du premier portier à y figurer : Predrag Rajkovic (24 ans). Le Serbe, arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du Maccabi Haïfa, a rapidement mis tout le monde d’accord au Stade de Reims et en Ligue 1. Le Gym se verrait bien l’accueillir, quitte à mettre les moyens. Recruté pour 5 M€, le portier dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 en Champagne.