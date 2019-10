Le derby perdu face à Saint-Étienne (1-0) et la 14e place au classement après 9 journées (9 pts) auront eu raison de l’aventure de Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’entraîneur brésilien a été débarqué et Rudi Garcia a été nommé à sa place. Et juste avant d’annoncer officiellement l’arrivée de son nouveau coach, l’OL avait trouvé un accord pour se séparer de Sylvinho.

L’Équipe rapporte que le club de Jean-Michel Aulas a trouvé un arrangement avec l’ancien adjoint de la Seleção et son compatriote, Fernando Lazaro. Et l’indemnité de départ des deux hommes s’élèverait à 1 M€. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2021, Lyon a géré à l’amiable la sortie de son entraîneur arrivé l’été dernier.

