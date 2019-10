En mai dernier, l’Olympique Lyonnais croyait dur comme fer à la révolution menée par le duo Juninho-Sylvinho. Près de cinq mois plus tard, le club rhodanien déchante. Sérieusement. Incapable de rendre aux Gones le caractère d’une équipe capable de rejouer les premiers rôles dans la lutte pour le titre, Sylvinho a été gentiment poussé vers la sortie. Pour le remplacer, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, est revenu sur le devant de la scène pour aider son directeur sportif à dénicher le remplaçant idoine.

L’OL souhaitait un entraîneur plus expérimenté que le Brésilien et surtout qui parlait français. José Mourinho était le rêve de JMA, mais le Special One a très rapidement décliné la proposition lyonnaise. Laurent Blanc faisait alors office de grand favori, mais les exigences de part et d’autre (l’OL souhaitait que le Cévenol vienne avec Jean-Louis Gasset et Blanc désirait débarquer avec un staff très élargi) ont finalement fait capoter l’affaire. Une aubaine pour Rudi Garcia, dont la candidature a repris du poil de la bête pour l’emporter au finish.

Garcia jusqu’en 2021

« L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour. Conformément au processus de décision du club, le Directeur Sportif, Juninho, a reçu longuement les différents candidats pressentis au poste d’entraîneur de l’OL avec Gérard Houllier, entraîneur à succès et confirmé, Vincent Ponsot, DGA en charge des RH, Juridique et Administration Sportive, Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais depuis 32 ans qui a notamment enregistré sous sa présidence, 23 qualifications consécutives pour une coupe d’Europe. La candidature de Rudi Garcia a été retenue à l’unanimité à l’issue de ces auditions et approuvée par le Comité de Gestion composé de 14 membres historiques et confirmés », indique le communiqué publié par l’OL.

D’accord pour accepter le job sans avoir à bouleverser le staff rhodanien déjà en place (et éviter ainsi à l’OL d’autres dépenses en plus du limogeage de Sylvinho), Rudi Garcia a su saisir sa chance au bon moment pour trouver une opportunité en or pour rebondir après sa fin houleuse à l’OM. Il aura toutefois du travail à abattre pour redorer son image auprès des supporters lyonnais peu convaincus. Il lui faudra donc gagner, avec la manière si possible, et vite. Autant dire que l’Olympico du 10 novembre prochain à l’Orange Vélodrome s’annonce croustillant. Pour rappel, les médias annoncent que Garcia a paraphé un contrat jusqu’en 2021.

L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10