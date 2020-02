L’Olympique Lyonnais a fait fort cet hiver, en recrutant Bruno Guimarães, Tino Kadewere (qui ne débarquera que cet été), Karl Toko Ekambi et Camilo. Mais les Gones ne comptent pas s’arrêter là et préparent déjà la suite.

O Jogo annonce ainsi que les Rhodaniens ont envoyé un émissaire au Estadio do Dragão pour superviser la rencontre entre le FC Porto et l’Académico de Viseu (3-0, demi-finale de Coupe du Portugal). On ignore quelle était l’objet du désir lyonnais. À noter que Montpellier et Strasbourg étaient eux aussi représentés en tribunes.