L’OL a largement battu Bourg-en-Bresse en Coupe de France ce week-end (7-0) et est passé sans encombre en 16es de finale. Les deux clubs se connaissent bien car de nombreux jeunes Gones sont allés s’aguerrir en Ligue 2 et en National avec le club de l’Ain. Cela n’a pas empêché quelques incidents qui ont eu lieu dans le stade. L’Olympique Lyonnais vient d’ailleurs de s’émouvoir du comportement de certains de ses supporters, coupables de dégradations.

« L’Olympique Lyonnais dénonce les dégradations occasionnées par certains supporters localisés dans le parcage visiteur du stade Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse, samedi, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France. (...) L’Olympique Lyonnais confirme qu’il portera plainte contre les auteurs de ces dégradations et qu’il prendra en charge les frais de remise en état et que, par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec le football amateur qui lui a toujours permis d’avoir une académie garçons et filles, il est fier d’avoir remis l’intégralité de sa part de recette au club de Bourg-en-Bresse, qui a accueilli près de 8 000 spectateurs » indique le communiqué de l’OL.