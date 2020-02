Le groupe olympien retenu par André Villas-Boas pour le déplacement à Lille, dimanche à 21 heures, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 Conforama, a été révélé.

Le dauphin du Paris Saint-Germain se déplacera sans Dimitri Payet dans le Nord. L’ancien joueur du LOSC est sorti blessé mercredi, au Groupama Stadium, et le staff olympien a décidé de ne pas prendre de risque. Le groupe de 20 joueurs enregistre les retours de Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, suspendus à Lyon, Nemanja Radonjic et Dario Benedetto, préservés.