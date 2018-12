Adrien Rabiot quittera le PSG. Reste à savoir si ce départ aura lieu en janvier comme va tenter le club ou s’il aura lieu en juin à la fin du contrat du joueur. Antero Henrique a communiqué la nouvelle ce lundi. Dans cette délicate situation, le club a également décidé de ne plus faire appel à ses services jusqu’à nouvel ordre. Voilà pourquoi l’UNFP a décidé de sortir de son silence et de soutenir le milieu de terrain à travers un long communiqué.

« L’UNFP – qui a toujours milité pour la stabilité des contrats dans le respect des engagements mutuels – soutient Adrien Rabiot et l’encourage, pour tous les footballeurs qui évoluent en France, à aller jusqu’au bout de son engagement au 30 juin 2019, qu’il puisse être maître de sa carrière, qu’il puisse décider, comme n’importe quel autre salarié français, de son avenir professionnel. (...) C’est pourquoi l’UNFP en appelle au ministère des Sports et à la LFP – à ses commissions – pour que les règles sportives et sociales soient respectées, plus généralement pour que le droit s’applique. »