Dimanche, l’Olympique Lyonnais a perdu très gros. En effet, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde ont été victimes de ruptures des ligaments croisés du genou. Les deux joueurs sont out pour un bon moment. Un coup dur pour le Néerlandais comme pour le Français arrivé cet été à Lyon. Ce dernier vient d’être élu joueur du mois de novembre de Ligue 1 Conforama.

« Jeff Reine-Adelaïde sur le toit de la Ligue 1 en novembre ! Le Trophée UNFP du Joueur du Mois de novembre de Ligue 1 Conforama est décerné à l’attaquant de l’Olympique Lyonnais grâce aux votes du public et de ses pairs. Le jeune attaquant lyonnais est épanoui dans le groupe lyonnais et ça se sent ! Avec deux buts et deux passes décisives en novembre, Jeff Reine-Adelaïde a fait étalage de tout son talent et a mis en lumière un très fort potentiel. De bon augure pour le futur de l’Olympique Lyonnais ! » De quoi remonter un tout petit peu le moral de JRA, qui compte bien revenir plus fort que jamais dans quelques mois !