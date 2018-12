Fin de la 18e journée de Ligue 1 avec cette affiche du dimanche soir entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco au Groupama Stadium. Après avoir perdu face au Stade Rennais lors de la dernière journée (2-0), les hommes de Bruno Genesio avaient à cœur de se refaire face à cet AS Monaco toujours en crise malgré quelques résultats positifs ces dernières semaines. Au final, l’OL l’a emporté sans trop de problèmes (3-0). Très vite, Houssem Aouar a mis les Rhodaniens devant au score, n’ayant qu’à pousser le ballon au fond après une frappe de Traoré sortie par Benaglio (1-0, 6e).

Dominateurs, les Lyonnais allaient doubler la mise via Nabil Fekir, d’une frappe à bout portant devant le portier monégasque (2-0, 34e). Au retour des vestiaires, Golovin était expulsé après une faute sur Fekir (48e). L’arbitre avait fait appel à la vidéo pour confirmer l’expulsion du russe. Ferland Mendy signait le troisième but lyonnais après un bon centre de Kenny Tete (3-0, 59e). Impuissants, les Monégasques n’ont pratiquement jamais inquiété Lopes et les Lyonnais n’ont pas transpiré pour conserver leur avance au score. Avec les trois points pris ce soir, l’OL remonte à la troisième position, avec un match de moins que Lille (2e) mais un match de plus que Montpellier (4e).