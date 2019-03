La LFP vient de fixer les dates de deux rencontres en retard de Ligue 1 à savoir Nimes-Rennes et Nantes-PSG. La rencontre entre Nîmes et Rennes a été fixée au mardi 9 avril 19h00 et sera diffusé sur BeIN Sports.

Ce match comptant pour la 27e journée de L1 avait été reporté pour faciliter la préparation du club breton à son affrontement avec Arsenal. Quant à Nantes-PSG, qui compte pour la 28e journée, il avait été reporté sur instruction de la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette rencontre a été décalée au mercredi 17 avril 19h00 et sera diffusée sur Canal +.

