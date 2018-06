Hier, L’Equipe a lâché une petite bombe en affirmant que les Yankee Nord avait perdu leur statut d’association officielle reconnue par l’OM. Conséquence, le groupe de supporters ne pourra plus vendre d’abonnements au Vélodrome. Le club phocéen leur reproche notamment des faits de charbonnage survenus le 18 mars dernier lors de la réception de l’OL en Ligue 1. La réponse des Yankee ne s’est pas fait attendre. Sur leur site internet, ils ont publié un communiqué dans lequel ils n’épargnent pas Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.

« Franck McCourt, par la voix de son président délégué Jacques-Henri Eyraud, a décidé ce lundi soir de ne plus reconnaître les Yankee Nord Marseille en tant qu’association officielle. Depuis plus de 30 ans les Yankee ont toujours supporté et encouragé l’OM dans toutes les situations, des plus grandes joies au plus grandes peines. Aujourd’hui Jacques-Henri Eyraud s’attaque à l’essence même de l’OM et plus particulièrement au peuple marseillais. Ce pseudo bobo parisien derrière son attitude avenante et sympathique devant les médias tombe enfin le masque. La façade du gentil monsieur propre sur lui se fissure et il met en place son plan machiavélique Leproux bis. Le but est simple, détruire les groupes de supporters, il fallait bien commencer par quelqu’un et il a décidé de s’attaquer au groupe qui s’est élevé contre son prédécesseur Vincent Labrune. Marseille et l’OM, c’est la passion, l’exagération, le plaisir, l’engouement, la ferveur. Marseille, c’est une ville, un peuple, une nation. Marseille n’appartient qu’aux Marseillais. McCourt et Eyraud veulent détruire ce que les Marseillais ont mis 100 ans à construire, que les Yankee fond vivre depuis plus de 30 ans. Eux sont là depuis à peine 18 mois, et ils veulent nous mettre à genoux. McCourt et Eyraud sont aux ordres de la LFP. Pour preuve, la ligue n’a pas besoin de prononcer des huis clos (Fanatics et Winners), Eyraud s’en charge lui-même. Ne nous y trompons pas, les Yankee ne sont que les premiers sur la liste McCourt. Que restera-t-il de l’OM quand ils seront partis ? Un club sans âme, un stade mort qui ne sera jamais plein ni animé. »