Si Dmitri Sychev n’a évolué que deux saisons sous les couleurs de l’Olympique de Marseille (2002-2004), le « Michael Owen russe » garde un excellent souvenir de son passage sur la Canebière. Lors d’une interview accordée à Goal, l’attaquant russe a confié regretter ne pas être resté plus longtemps et en a profité pour déclarer sa flamme à son ancien club.

« L’OM est toujours dans mon coeur. Parce que j’ai vécu de très grandes choses là-bas et les supporters m’ont beaucoup marqué. La façon dont ils m’ont accepté, dont ils m’ont aimé, mais aussi toutes nos victoires et les buts que j’ai inscrit, tout ça restera à jamais dans mon cœur. En France, je ne supporte que Marseille, et je suis constamment l’équipe et ses performances. J’ai été d’ailleurs très heureux qu’ils aient finalement remporté le championnat en 2010. Et aujourd’hui encore, ils continuent à se maintenir à un très haut niveau », a-t-il déclaré.