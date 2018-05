C’est une histoire d’amour qui dure depuis 1997. Et celle-ci n’est semble-t-il pas près de s’arrêter. Dans un communiqué officiel, la Fédération Française de Football a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Coca-Cola pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2023.

Une collaboration qui semble ravir Noël Le Graët, président de la FFF : « ce renouvellement pour cinq ans de notre partenariat avec Coca-Cola est une satisfaction. Coca-Cola est une marque mondialement connue et partagée. Son engagement historique au côté de la FFF pour soutenir nos équipes de France et le football amateur est important. C’est également une marque de confiance positive accordée à la Fédération, ses activités et ses actions. »