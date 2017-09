La Coupe des Confédération remportée par l’Allemagne a permis à Joachim Löw de faire briller d’autres joueurs, plus jeunes, en vue du Mondial 2018 en Russie. Certains ont tiré leur épingle du jeu, à l’image de Leon Goretzka (22 ans). Auteur de 3 buts en 4 matches en Russie, le milieu de terrain a confirmé tout le bien que l’on pense de lui à Schalke 04, où il évolue depuis 2013. Le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin se sont positionnés sur l’international allemand (10 sélections, 4 réalisations) cet été.

Mais le club de la Ruhr s’est opposé à son départ. Et alors que son bail expire en juin 2018, l’écurie de Gelsenkirchen entend bien frapper un grand coup. Kicker assure qu’elle se verrait bien prolonger son n° 8. Et pour ce faire, la formation allemande, qui a dernièrement su réduire sa masse salariale (départs de Sidney Sam et Benedikt Höwedes notamment), est prête à une folie, à savoir lui offrir un salaire record, dépassant les 10 M€ par an. Un sacré sacrifice. Qu’en dira l’intéressé ?