Alors que l’arrivée de Neymar fait parler tout le monde, consultants et fans de football, Christophe Dugarry en a remis une couche dans son émission Team Duga sur RMC Sport. Il a notamment comparé le Brésilien à l’ancienne star parisienne, Zlatan Ibrahimovic.

« Je n’ai jamais vu en Ligue 1 un des trois meilleurs joueurs du monde. Papin Ballon d’Or ? Neymar est beaucoup plus doué ! C’est un génie. Je m’en fous du Ballon d’Or… On a jamais eu un joueur aussi fort en L1. Zlatan ? Vous êtes sérieux ? Neymar est un footballeur cent fois meilleur. Pauleta ? Non, je l’adore, j’ai joué avec lui… mais non », a expliqué l’ancien joueur de l’Equipe de France.