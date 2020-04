Le club de Liverpool a annoncé la nouvelle un peu plus tôt dans la soirée par le biais d’un communiqué. Légende du club (1977-1990), Kenny Dalglish a été testé positif au Covid-19. L’Écossais, âgé de 69 ans désormais, ne présente toutefois aucun symptôme et va poursuivre le confinement qu’il avait entamé avec ses proches.

On apprend d’ailleurs dans le communiqué que si l’ancien attaquant est touché par le virus, c’est qu’il était présent à l’hôpital pour toute autre chose, une infection qui a nécessité l’injection d’antibiotiques par intraveineuse. « Contre toute attente, le résultat du test a été positif, mais il reste asymptomatique », rassure la famille.

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 10, 2020