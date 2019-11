Tenante du titre de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie repart en campagne. Elle débute ses qualifications en Zambie le 14 novembre prochain, avant de se déplacer au Botswana 4 jours plus tard. Djamel Belmadi vient de dévoiler sa liste de 23 joueurs.

On retrouve pas mal de champions d’Afrique comme Islam Slimani et Ryad Mahrez. Andy Delort est également présent. Haris Belkebla fait son retour après son éviction de la sélection avant la CAN. Hilal Soudani est aussi rappelé par son sélectionneur. Enfin, certains ne sont pas convoqués comme Yacine Brahimi, Zinedine Ferhat ou encore Hichem Boudaoui.