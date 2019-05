Ancien buteur de l’OM entre 2006 et 2008, Djibril Cissé a marqué les esprits et pas mal de buts au Stade Vélodrome. Alors forcément, son avis compte quand il s’agit d’évoquer la saison difficile du club phocéen. Dans le cadre d’une interview accordée à BetStars pour sa campagne « All About the Stars’ Champions League », Djibril Cissé, qui vient de fêter le 14e anniversaire de la 5e et dernière victoire des Reds en Ligue des champions, se livre sur la saison difficile vécue par l’OM. Et à l’écouter, tout ceci est difficilement acceptable. « Ça fait mal de voir le club dans cette situation. On sait très bien qu’il est difficile de rivaliser avec le PSG, mais de là à finir à 30 points et de ne pas se qualifier pour la Ligue Europa, c’est difficilement compréhensible. »

Le temps d’envoyer d’ailleurs une petite pique bien sentie aux joueurs de l’OM, coupable selon lui de ne pas se donner à 100 % pour le maillot floqué de la célèbre devise du club, « droit au but ». À écouter l’ancien buteur de l’équipe de France, c’est peut-être l’une des raisons qui ont poussé les joueurs marseillais à avoir échoué cette saison aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. « À Marseille, on est joueur de l’OM 24h/24. On n’est jamais un homme lambda. Il faut bien en avoir conscience. Si on veut être tranquille dans sa vie de tous les jours, on ne va pas à l’OM. Moi j’adore ça, car je suis passionné et je suis de là-bas. Mais ça peut vite être lourd pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude. Et ça peut expliquer les échecs des bons joueurs qui passent à Marseille sans parvenir à être performants. Mais c’est ce qui fait la beauté du club. Il faudrait peut-être aussi secouer les personnes en charge du recrutement et s’inspirer d’une équipe comme Lille. » Les principaux intéressés devraient apprécier.