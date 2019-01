Après les propos de Memphis Depay parus dans le magazine néerlandais Helden, où l’international oranje explique qu’il veut « aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich », le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a tenu à réagir à cette sortie médiatique de son joueur. Et c’est bien évidemment sur Twitter que le dirigeant rhodanien s’est exprimé, expliquant que « Memphis vient de Manchester United pour progresser à l’OL, il est devenu l’un des très bons joueurs européens. »

Et le président Aulas n’a pas semblé contrarié par les propos du Néerlandais, indiquant ensuite : « qu’il veuille aller encore plus haut dans le top 4 cela me va bien. » Reste à voir si l’été prochain de grosses écuries du football européen seront prêtes à mettre la main à la poche pour acquérir le numéro 11 lyonnais.