« Demandez à n’importe quel joueur, nous voulons tous jouer dans dans les meilleurs clubs et les meilleurs championnats. Donc si un grand club vient et fait une offre, nous discuterons mais je suis très heureux à Lyon. Je suis très heureux de la qualité de notre groupe et des joueurs ». L’été dernier, Memphis Depay avait mis le feu à la fin du mercato lyonnais en dévoilant ses envies d’ailleurs, ou plus précisément de grand club européen. Pas malheureux à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant néerlandais estimait peut-être déjà avoir assez prouvé sous les couleurs rhodaniennes pour attirer l’oeil d’un cador européen. Au final, c’est juste l’AC Milan qui s’était renseigné sur l’international oranje. Pas de quoi chambouler ses plans immédiats.

Assez irrégulier cette saison, capable de sauver l’OL comme d’être transparent, Memphis Depay n’en reste pas moins ambitieux. Interrogé par le magazine néerlandais Helden, il a répété ses désirs de retrouver le gotha européen, en essayant de ne pas vexer son club actuel. « Lyon est un grand club mais n’est pas l’un des cinq meilleurs d’Europe », a-t-il expliqué, avant de lister les clubs qui l’intéressent. « Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. Je veux aller dans une ville qui me convient, dans un club qui me convient, dans une équipe qui veut vraiment jouer au football. Je parle toujours du Real Madrid (…) Mais je me concentre sur ce qu’il se passe maintenant à Lyon et nous verrons ensuite où je me retrouve. »

Memphis Depay s’offre donc une nouvelle sortie médiatique au sujet de son avenir sans prendre de gants. Comment réagira l’OL à cela ? Le club rhodanien ne s’est pas braqué lorsque le Néerlandais de 24 ans (auteur de 5 buts cette saison en Ligue 1) avait parlé du club français comme d’un tremplin. Il reste sur cette ligne de conduite même s’il propose des prestations moins abouties cette saison. Les plus positifs diront qu’il s’inflige lui-même une pression supplémentaire. Et tant mieux si cela bénéficie à l’Olympique Lyonnais pour la deuxième partie de saison...