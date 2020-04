À l’arrêt depuis le 3 mars dernier, la Serie A commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Sur la Rai ce vendredi, le président de la fédération italienne de football envisage la reprise de l’entraînement le 4 mai, date du déconfinement. Il faudrait alors trois à quatre semaines de réathlétisation pour que les joueurs soient prêts. « Donc fin mai-début juin, on peut commencer », espère Gabriele Gravina.

« J’espère que chacun pourra jouer dans son propre stade, si cela n’est pas possible nous trouverons d’autres solutions. C’est un moment complexe pour notre pays, pour l’économie et le foot qui est une des industries les plus importantes. Ceux qui évoquent aujourd’hui l’annulation de la saison n’aiment ni le football, ni les Italiens, car ils enlèvent l’espoir du futur et de la reprise », a ensuite asséné le patron du foot au pays, visant directement les présidents de Brescia et du Torino, qui ont tous les deux exprimé le souhait d’arrêter définitivement le championnat.