À l’issue de la rencontre entre l’OL et Leipzig, Memphis Depay est allé à la rencontre d’un supporter lyonnais brandissant une banderole « Marcelo dégage », de manière musclée. La fête de la qualification a donc été gâchée au Groupama Stadium, et les images ont marqué les réseaux sociaux qui ont vite réagi à la scène. C’est notamment le cas sur Twitter, où les internautes ont tourné à la dérision les fans des Gones et les hommes de Rudi Garcia.