Pour le compte de la 27e journée de LaLiga 2, le dauphin de Cadiz, Almeria (2e, 46 points), recevait le Racing Santander (22e, 24 pts). Un match particulier pour deux des fils de Zinedine Zidane puisqu’Enzo, nouvelle recrue des Rojiblancos, devait affronter son frère Luca, gardien du Racing. Mais pour cette rencontre, le premier nommé est resté sur le banc. Et sur le terrain, les visiteurs ont créé la surprise en s’imposant sur le score de 1-0.

C’est le milieu espagnol Cejudo qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 14e minute. Luca Zidane, lui, a eu quelques arrêts à faire. Grâce à cette victoire, le Racing Santander revient provisoirement à un point de Lugo, 21e, et quatre du Real Oviedo, première équipe non relégable. Almeria, de son côté, reste deuxième mais peut être rattrapé par Saragosse et Huesca ce week-end.