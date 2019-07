Adrien Rabiot (25 ans) s’est engagé avec la Juventus Turin. Le milieu de terrain tricolore, qui était en fin de contrat avec le Paris SG, sera présenté ce mardi, à 11h par l’écurie turinoise. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Laurent Blanc, un de ses anciens entraîneurs au PSG, a félicité les Bianconeri pour cette opération, envoyant un tacle glissé au club de la capitale.

« C’est une super affaire pour la Juventus qui s’assure un futur grand joueur potentiel. Si on ajoute qu’ils n’ont pas payé le moindre euro dans l’opération, on peut même dire que c’est un coup parfait du point de vue sportif et financier. Alors que le PSG a reproduit les mêmes erreurs qu’il y a cinq ans. Je me souviens qu’Adrien était d’accord avec l’AS Roma, mais nous avions réussi à le retenir in extremis. Si la situation s’est répétée, cela veut dire que quelque chose ne fonctionne pas au mieux à Paris », a lâché le coach au quotidien au papier rose. À bon entendeur...

