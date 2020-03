Depuis juillet 2018 et son départ de Sassuolo, Francesco Acerbi évolue à la Lazio Rome. Le défenseur central italien est devenu un titulaire indiscutable au sein de la formation romaine, lui qui a disputé 33 matches cette saison, tous en intégralité. Depuis son arrivée chez les Biancocelesti, le joueur aujourd’hui âgé de 32 ans a pu croiser sur les terrains de Serie A un certain Jeremie Boga, arrivé à... Sassuolo en 2018. Et le premier nommé a été impressionné par le natif de Marseille.

« Le joueur le plus technique avec lequel j’ai joué est Robinho, puis il y a Luis Alberto, unique avec son toucher qui n’existe nulle part ailleurs en Serie A. Cette année, il s’est rendu compte de ses qualités. Parmi les adversaires, Boga m’a sincèrement étonné : il est vraiment fort. Il dribble, tire... Dzeko et Higuain sont les plus difficiles à marquer. Ils ont de la technique, de la vitesse, jouent avec les deux pieds et vont chercher le ballon. Ils ont des qualités uniques », a déclaré Francesco Acerbi durant un chat sur les réseaux sociaux, dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Lors du match aller cette saison en novembre dernier, la Lazio s’était en tout cas imposée 2-1 face à Sassuolo. Et les deux joueurs étaient titulaires.