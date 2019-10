Après son match nul contre le Celtic lors de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue Europa, le Stade Rennais avait rendez-vous avec la Lazio ce jeudi soir au Stadio Olimpico de Rome (2e levée). Malgré l’ouverture du score de Jérémy Morel, les Rennais se sont inclinés sur le score de 2-1. Interrogé après la rencontre au micro de RMC Sport, le capitaine du SRFC Damien Da Silva est revenu sur ce mauvais résultat.

« J’ai le sentiment qu’on fait un bon match, une grosse première mi-temps, à l’extérieur. Dans le contenu, on a vraiment été performants mais seul le résultat prime. Et ce soir, c’est négatif au niveau comptable. C’est très regrettable pour nous parce qu’on a fait, je pense, tout ce qu’il fallait dans le contenu. Après, contre des équipes comme ça qui sont plus expérimentées, ça se joue à des détails, on le sait, et on le paye cash ce soir », a lâché le défenseur rennais.

