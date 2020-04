Luis Alberto est l’un des éléments clés de la Lazio Rome, et contribue grandement à la superbe saison des Romains (25 matches de Serie A, 4 buts). Le milieu de terrain devrait même accueillir une très bonne nouvelle prochainement avec une prolongation de son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2022. L’Espagnol l’a laissé entendre lors d’un live Instagram avec la radio espagnole Onda Cero.

« J’ai toujours dit que Séville est ma maison et que j’aimerais y retourner mais maintenant, mon avenir est en blanc et bleu. Nous sommes en bonne voie pour le renouvellement, je crois qu’il viendra bientôt », a-t-il glissé. Sky Sport Italia parle d’une prolongation de trois ans, ce qui lierait Luis Alberto et la Lazio Rome jusqu’en 2025. Affaire à suivre.