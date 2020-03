Le 11 mars prochain, le Paris Saint-Germain devra se donner corps et âme pour battre et éliminer le Borussia Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions (battu 2-1 à l’aller. Une rencontre pour laquelle le club allemand devra se passer encore une fois des services de son milieu offensif Marco Reus.

Le dirigeant du BvB, Hans-Joachim Watzke, l’a en effet confirmé au micro de RMC Sport. « ll ne sera pas du voyage à Paris. Il sera prêt dans quelques semaines mais pour Paris, c’est trop tôt. Pour nous, c’est une mauvaise nouvelle. Marco Reus est notre capitaine et pour ça, il est notre joueur le plus important, assurément ». Touché à la cuisse, Reus n’a plus joué depuis le 4 février dernier.