Mecredi soir, l’Atlético de Madrid a pris le dessus sur la Juventus Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0). Les Colchoneros se sont imposés grâce à des réalisations de la charnière centrale, puisque Diego Godin et José Maria Gimenez ont marqué chacun un but. Et après la première réalisation de la rencontre, Diego Simeone s’est illustré avec une célébration qui a ensuite fait polémique, où on le voit se toucher les parties intimes.

Le Cholo s’en est expliqué en conférence de presse. « Concernant ce geste, j’ai eu envie de le faire parce que pour aligner Koke et Diego Costa après des semaines sans jouer, il fallait en avoir. Et tout s’est bien déroulé. Je demande pardon si ça a heurté certaines personnes, mais c’était juste pour mon équipe et pas contre la Juventus, pas du tout », a-t-il ensuite précisé sur Sky Italia.