Faisant le tour des plateaux télévisés et des médias au sens large du terme, José Mourinho a accordé une interview à l’AFP. Le technicien portugais en a profité pour évoquer la Ligue des Champions et il s’est livré au jeu des pronostics. Selon lui la finale opposera la Juventus au FC Barcelone : « la Juventus et Barcelone sont les deux grands favoris pour la victoire en Ligue des Champions. Mais les clubs anglais, l’Ajax et le FC Porto sont également en course. »

Appuyant ses propos, l’ancien technicien de Manchester United a toutefois expliqué que ces deux formations se résumaient à leurs stars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : « Tout le monde parle de Messi et Ronaldo, je préfère parler de Juventus et de Barcelone. Tout le monde se concentre sur les individualités, mais le football sera toujours un sport d’équipe. Les Bianconeri et les Blaugranas ont de l’expérience, du talent et un joueur spécial. D’habitude, là où ces joueurs évoluent, les équipes deviennent les meilleures. »