Ce mardi soir se jouait la première demi-finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et l’Ajax Amsterdam dans le nouvel écrin des Spurs. Dès les premières minutes, on sentait que les Néerlandais avaient envie de bien faire. Il n’est donc pas étonnant de les voir, eux qui sont si à l’aise à l’extérieur, ouvrir le score au quart d’heure de jeu. Sur une attaque placée, Hakim Ziech envoyait un amour de passe vers Donny van de Beek, libre de tout marquage dans la surface. Le milieu de terrain contrôlait et prenait son temps avant de battre un Hugo Lloris déjà au sol (0-1, 15e). Les hommes de Mauricio Pochettino avaient beaucoup de mal à exister. Pis encore, en fin de première période, Vertonghen, suite à un télescopage avec Alderweireld, sortait sur blessure dans un état assez inquiétant.

En seconde période, avec l’entrée de Moussa Sissoko (à la place de Vertonghen en fin de première période), cela allait mieux. Les joueurs d’Erik ten Tag avaient plus de mal à proposer des séquences intéressantes, évoluant surtout en contre. Malgré l’activité de Sissoko et de Lucas, Onana, le gardien de l’Ajax, n’avait pas grand-chose à faire. Les centres pleuvaient, mais Onana était maître dans les airs. C’était même les joueurs de l’Ajax qui n’était pas loin de l’emporter plus aisément, mais Neres trouvait le poteau de Lloris (78e). Score final : un but à zéro pour l’Ajax. Le retour aux Pays-Bas, le 8 mai s’annonce explosif !